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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 17:29 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月20日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级    发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)
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*西安曲江大     6      7          6.39%          AA-       3/21-3/25   国开证券
明宫投资集团      (第6-7年每年末偿还50%本金/重庆市三峡担保集团提供担保)
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*武汉地产开    16      6    利率区间5.20%-6.20%  AA+       3/22-3/26   中信建投证券
发投资集团                  (第3-6年每年末偿还25%本金)                 平安证券
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*临海基投      12      7          6.30%          AA        3/21-3/27   财通证券
              (第3-7年每年末偿还20%本金/临海国资投资控股公司担保集团提供担保)
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*歌华集团       6      7          5.98%          AA        3/21-3/27   国信证券
                  (第四年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择)
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*常高新集团    16      7          6.18%          AA        3/21-3/27   国信证券
                   (第3-7年每年末偿还20%本金/常州投资集团提供担保)     东海证券
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河源城市       10      7          6.55%          AA+       3/19-3/21   广州证券
开发投资公司      (第3-7年每年末偿还20%本金/广东融资再担保公司提供担保)

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平潭综合       12      7          6.58%          AA-       3/15-3/21   兴业证券
实验区国资           (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)
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西安投资控股    7     10          6.18%          AA        3/19-3/21   海通证券
                 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择)
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晋中公用        8      7          6.50%          AA        3/18-3/22   财通证券
基础设施投资          (第3-7年每年末偿还20%本金)
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宁波鄞州        6      7          6.50%          AA        3/18-3/22  中银国际证券
城投发展         (第3-7年每年末偿还20%本金)
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荣城经开       10      7   利率区间6.0%-7.0%     AA        3/18-3/22  中信建投证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)
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京粮集团        7      6         *5.05%          AA        3/20-3/22  中信建投证券
                 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择)
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中国航天       40      10        *4.95%          AAA       3/20-3/22   光大证券
科技集团       10      15        *5.05%                                中信建投
                     （两品种间可回拨；中国船舶重工集团提供担保）
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乌兰察布集      8       7          6.88%         AA-       3/19-3/22   日信证券
宁区城市建投公司      (第3-7年每年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)
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合肥工投       10      7          6.30%          AA        3/20-3/22   民生证券
                         (第3-7年每年末偿还20%本金)                    国开证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞/黄凯)

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