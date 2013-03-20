《中国企业债发行日程表》--3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *西安曲江大 6 7 6.39% AA- 3/21-3/25 国开证券 明宫投资集团 (第6-7年每年末偿还50%本金/重庆市三峡担保集团提供担保) =================================================================================== *武汉地产开 16 6 利率区间5.20%-6.20% AA+ 3/22-3/26 中信建投证券 发投资集团 (第3-6年每年末偿还25%本金) 平安证券 =================================================================================== *临海基投 12 7 6.30% AA 3/21-3/27 财通证券 (第3-7年每年末偿还20%本金/临海国资投资控股公司担保集团提供担保) =================================================================================== *歌华集团 6 7 5.98% AA 3/21-3/27 国信证券 (第四年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择) =================================================================================== *常高新集团 16 7 6.18% AA 3/21-3/27 国信证券 (第3-7年每年末偿还20%本金/常州投资集团提供担保) 东海证券 =================================================================================== 河源城市 10 7 6.55% AA+ 3/19-3/21 广州证券 开发投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/广东融资再担保公司提供担保) =================================================================================== 平潭综合 12 7 6.58% AA- 3/15-3/21 兴业证券 实验区国资 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =================================================================================== 西安投资控股 7 10 6.18% AA 3/19-3/21 海通证券 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择) =================================================================================== 晋中公用 8 7 6.50% AA 3/18-3/22 财通证券 基础设施投资 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 宁波鄞州 6 7 6.50% AA 3/18-3/22 中银国际证券 城投发展 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 荣城经开 10 7 利率区间6.0%-7.0% AA 3/18-3/22 中信建投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 京粮集团 7 6 *5.05% AA 3/20-3/22 中信建投证券 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择) ===================================================================================== 中国航天 40 10 *4.95% AAA 3/20-3/22 光大证券 科技集团 10 15 *5.05% 中信建投 （两品种间可回拨；中国船舶重工集团提供担保） =================================================================================== 乌兰察布集 8 7 6.88% AA- 3/19-3/22 日信证券 宁区城市建投公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =================================================================================== 合肥工投 10 7 6.30% AA 3/20-3/22 民生证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 康熙泽；审校 边竞/黄凯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市