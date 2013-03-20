《全球市场》塞浦路斯危机令欧元和亚洲股市受压，关注美联储会议

日圆多头将谨慎对待黑田东彦的讲话，他于周三就任日本央行总裁。黑田东彦料将很快实施更激进的货币政策来抗击通缩。这种预期最近已导致日圆兑欧元和美元跌至数年低位。

美元指数 持平于82.971，但距离几天前触及的七个月高位83.166不远。

投资者也将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍晚结束的政策会议结果。

分析师预计，美联储将维持每个月购买850亿美元的抵押贷款支持证券和公债不变，以此鼓励投资并促进经济复苏。

“整体而言，我们预计美联储将维持其在资产购买和未来指导方针上的立场。在新闻发布会上，我们预计美联储主席贝南克将继续淡化资产购买的成本，而强调此计划的益处，”巴克莱资本分析师在对客户的报告中写道。