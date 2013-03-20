《全球市场》塞浦路斯危机令欧元和亚洲股市受压，关注美联储会议

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
日圆多头将谨慎对待黑田东彦的讲话，他于周三就任日本央行总裁。黑田东彦料将很快实施更激进的货币政策来抗击通缩。这种预期最近已导致日圆兑欧元和美元跌至数年低位。
美元指数 持平于82.971，但距离几天前触及的七个月高位83.166不远。
投资者也将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍晚结束的政策会议结果。
分析师预计，美联储将维持每个月购买850亿美元的抵押贷款支持证券和公债不变，以此鼓励投资并促进经济复苏。
“整体而言，我们预计美联储将维持其在资产购买和未来指导方针上的立场。在新闻发布会上，我们预计美联储主席贝南克将继续淡化资产购买的成本，而强调此计划的益处，”巴克莱资本分析师在对客户的报告中写道。
“随着美联储转向基于失业率的指导方针，贝南克对整体劳动力市场状况的观点将得到解析。”(完) (编译 王翔琼; 审校 许娜)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市