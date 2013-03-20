中国汇市：中间价意外开高推升人民币创新高，窄幅交投显示方向尚不明朗

* 人民币即期早盘创新高

* 中间价意外走高

* 市场猜测央行此举或缓解客盘结汇压力

* 继续关注塞浦路斯风波影响

路透北京3月20日 - 人民币兑美元即期 周三午盘走升，今日开盘跳空高开，并创下汇改来历史新高，交易员称，塞浦路斯风波仍在影响全球汇市，而人民币/美元中间价意外开高令市场措手不及，客盘结汇仍偏重，交投淡静且继续窄幅波动，彰显人民币方向仍不明朗。

尽管塞浦路斯存款户征税风波下欧元等非美元货币继续走软，但人民币/美元中间价高开出乎市场意料，交易员称，可能是最近结汇盘偏重，监管层意在平缓市场结汇压力，亦让央行购汇成本有所降低。

“没什么好说的，只有几个点的波动；上游结汇盘、下游央行买盘，非常窄幅的波动，市场似乎体现了央行提出的‘实现汇率基本均衡’的目标。”上海一外资行交易员称。

北京时间13:12，人民币兑美元即期报6.2123元，开盘价6.2120，为汇改来新高，上日收报6.2157元.今日人民币兑美元中间价 为6.2716元，上日中间价为6.2758元。

交易员并称，中间价的表现也许与美国财长的访华有关。按照以往的经验，每次美国 财长访华，人民币都要升值。目前似乎只有这个原因可以解释早盘人民币升值的原因。

对于进行的塞浦路斯储户征税风波，交易员认为，目前暂未对人民币走势造成明显影响；但中长期看，美元还处于一个上升通道，加上美国制造业的复苏；如果塞浦路斯事件导致欧元继续走低、美元强力反弹，可能会带来美元的一小部分的买盘。

上海另一家外资行交易员亦称，目前市场方向不明，塞浦路斯风波的影响尚未体现到市场上，因为这一事件的传导到中国企业的身上尚需要一个过程，可能一两周以后。

“最近这个阶段肯定都是这样的（清淡）状况，两会期间维稳情绪在延续，fixing（中间价）的方向很难控制，但还是会受到外围的情况的影响，还是要关注塞浦路斯事件的进展。”上述交易员称，现在只有等待二季度来自客盘的flow来观察对价格形成的影响。

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2月人民币实际有效汇率指数为113.72,环比上涨1.60%,又一次刷新自1994年该数据公布来新高.

东京汇市欧元兑美元周二在三个月低点附近游移，塞浦路斯纾困方案要求对银行储户征税的计划，引发对于欧元区金融机构稳定的担忧。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3120/40,上日尾盘为6.3100.

北京时间13:16,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2083/92元,上一交易日尾盘报6.2093元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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