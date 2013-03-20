《即时观点2》台湾2月外销订单明显逊于预期，受中国内需不振影响

路透台北3月20日 - 台湾经济部周三公布,2月外销订单较上年同期衰退14.5%,明显低于市场预估的跌5.2%，因传统产品接单的国际需求仍显疲弱。不过经济部强调，3月订单金额将较2月显着回升。

经济部并指出，全球经济不确定性仍在，且国际竞争激烈，经济情势仍须审慎因应。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年2月 2013年1月

外销订单 -14.5 +18.0

路透调查 -5.2 --

订单区域

中国大陆(含港) -22.1 +28.7

美国 -9.8 +15.5

欧洲 -8.9 +21.0

**市场评论**

--元大投顾分析师 王诚宏:

这数据比我预估的衰退6.5%还差。不过若将1-2月外销订单合起来看，年增率还是成长1.1%，与出口的成长幅度相符。由于去年第一季的表现不差，因此1-2月还能小幅成长，已经算不错了。

来自中国的外销订单衰退幅度最大，主要是因为农历春节长假的影响。不过近几年也观察到，中国工厂雇主给予劳工在春节休假的时间愈来愈长，导致当月的工作天数相形渐少。第一季通常是台湾与中国的传统淡季，我认为二，三季的外销订单会明显好转。

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德:

2月外销订单表现低于我们预期，主要受到大陆禁奢条款及民生消费力道欠佳，令今年以来大陆零售销售表现不如预期，对大陆今年经济复苏力道有所疑虑，整体而言今年台湾景气还是向上，只是成长幅度将受到中国消费需求减弱所拖累。

中国消费力不如市场预期，对台湾景气影响较深，因大陆占外销订单比重高达40%，相较于其他亚洲国家如日本及东协等国家则祭出货币及财政政策因应，对该地区影响将较为轻微。

--日盛投顾分析师 蔡素菁:

来自中国订单的跌幅较预期重，主因是当地产品自制化比例提高，导致对台湾的依赖度正在降低。此外，中国的内需未见有效提升，零售销售的表现比预估还弱。不过3-4月的产业端基本面因素不用太看淡，因晶圆高阶制程与晶片订单都会不错，此外，金属，橡胶与塑化等传统产品的需求也不看淡，工具机与自行车在先前举办国际销售展览的订单效应也会显现。但成长率要突破10%的机率蛮小的。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收盘贬4.4分，报29.845 。

--台股加权股价指数 收跌0.52%至7,798.03点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(http:/www.moea.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总2月的最新估计，今年GDP年增率为3.59%，通膨率1.37%。

--台湾央行12月底时已连续六季维持利率不变，重贴现率维持在1.875%。

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完)