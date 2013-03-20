台湾货币市场：3月21日及本提存期资金预期变化一览表

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透台北3月21日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期5,885亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--发行“102乙1期”公债，金额400亿元，天期20年期。 ---------------------------------------------------- （本提存期）
宽松因素：
--央行存单到期3兆(万亿)1,073.35亿台币
03/22 3,423.50亿
03/23 250.00亿
03/24 7,408.00亿
03/25 459.00亿
03/26 40.50亿
03/27 8,272.85亿
03/28 3,867.50亿
03/29 366.00亿
04/01 3,351.40亿
04/02 834.00亿
04/03 2,800.60亿
--公债还本付息14亿台币
03/31 95甲3期7息 14亿
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素：
--3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市