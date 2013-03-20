《Wasik专栏》当经济低迷利好股市...

历史数据显示，当经济触及若干明显低谷，或陷于低增长模式时，就是投资的时机。这在1980年代适用，现在当然也适用。这意味要无视对增长的普遍看法(那些看法通常都相当暗淡)。

对美国经济成长而言，上回真正有斐然表现的年代是1984年，当时GDP成长率略高于7%。根据Ibbotson Associates，当年大企业股票的资本增值仅1.4%，然长天期政府债券却创下逾15%的回报率。

在1980年代，1984年债券的表现仅次于1982和1985年，这两年债券总回报分别为31%和40%。

**债券故事**

整体上，1980年代债券的表现多半较佳，原因在于在沃克尔麾下的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策，其计画遏制了1970年代末及1980年代初期的滞胀。沃克尔积极的举措大获成功，单是1980年，优惠利率就从20%大幅降到12%。

低廉的资金成本有利债券价格，当利率下降时，债券价格会上涨。而那也使资金流贯经济，当经济在停滞型通胀年代一瘸一拐前行时，这些资金协助启动了各个行业。整个过程的来龙去脉可参考William Silber颇具启迪价值的传记《沃克尔：金石为开》(Volcker: The Triumph of Persistence)。

1984年后，GDP成长率又回到现实，在3-4%间。股市则开始飙涨，1985年和1986年连创上涨32%及19%的成绩。那波多头持续直到1990年，大型股整体回报下滑3%。此后股市又开始另一波多头，从1991年持续到2000年，直到网路泡沫爆破。

另外还有几个值得注意的例子，也显示了经济增长放缓之年股票上涨、经济增长快速之年股票下跌的反差。1991年，经济稍遇萎靡，GDP下滑0.4%。但当年大型企业股票大涨30%。四年后，GDP仅乏力地成长2.5%，但绩优股表现却甚至更佳，飙升38%。