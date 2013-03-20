国际油市：布兰特原油期货升向108美元，扭转昨日跌势

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
0427GMT，布兰特原油5月合约 上涨0.50美元，报每桶107.95美元，上日跌近2%至三个月低点。其价格跌幅为布兰特近月期约自11月以来最大。
美国原油4月合约 上涨0.24美元至92.40美元，周二跌1.7%，为2月以来单日最大跌幅。
但油价涨幅料受限，因塞浦路斯金融援助未来的不确定性使欧元区稳定性再起波澜。
“对于欧元区、欧债市场和金融行业的人气可能维持负面，”澳新银行(ANZ/澳盛银行)分析师在报告中指出。“这预示债券利差上升，欧元进一步走疲，和股市更为疲弱，这对大宗商品价格都不利。”
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍晚将结束政策会议，可能提供对于是否将削减宽松货币立场的一些线索。
若有任何迹象表明美联储将收紧货币政策，都可能使美元上涨，这对美元计价的大宗商品则是利空。
投资者还关注美国能源资料协会(EIA)的一周石油库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/张若琪; 审校 杜明霞/隋芬)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市