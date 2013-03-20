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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 13:09 BJT

国际油市：布兰特原油期货升向108美元，扭转昨日跌势

0427GMT，布兰特原油5月合约 上涨0.50美元，报每桶107.95美元，上日跌近2%至三个月低点。其价格跌幅为布兰特近月期约自11月以来最大。

美国原油4月合约 上涨0.24美元至92.40美元，周二跌1.7%，为2月以来单日最大跌幅。

但油价涨幅料受限，因塞浦路斯金融援助未来的不确定性使欧元区稳定性再起波澜。

“对于欧元区、欧债市场和金融行业的人气可能维持负面，”澳新银行(ANZ/澳盛银行)分析师在报告中指出。“这预示债券利差上升，欧元进一步走疲，和股市更为疲弱，这对大宗商品价格都不利。”

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍晚将结束政策会议，可能提供对于是否将削减宽松货币立场的一些线索。

若有任何迹象表明美联储将收紧货币政策，都可能使美元上涨，这对美元计价的大宗商品则是利空。

投资者还关注美国能源资料协会(EIA)的一周石油库存数据。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/张若琪; 审校 杜明霞/隋芬)

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