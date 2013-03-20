主要国家经济指标预测--3月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差1.26 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 44.3 43.9 法国Markit服务业PMI 44.0 43.7 法国Markit综合PMI -- 43.1 0828 德国Markit制造业PMI 3月初值 50.5 50.3 德国Markit服务业PMI 55.0 54.7 德国Markit综合PMI -- 52.7 0858 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 48.2 47.9 欧元区Markit服务业PMI 48.2 47.9 欧元区Markit综合PMI 48.2 47.9 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 82.5 盈余98. 6 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余356. 1 0930 英国零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.6% (较上年同期) +0.5% -0.6% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 负17 负14 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月16日当周 34.2 33.2 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.675 续请失业金人数(万人) 3月9日当周 305.0 302.4 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.9% -2.1% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 55.0 54.3 1300 联邦住房金融局房价(较前月) 1月 -- +0.6% 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 500 492 1400 美国领先指标 2月 +0.4% +0.2% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 负2.0 负12.5 2200 SEMI订单出货比 2月 -- 1.14 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,64 4 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超11,21 9 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现 预估值 值 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.5% 0930 英国央行货币政策委员会投票结果(不变- 3月 9-0 9-0 升息) 货币政策委员会量化宽松投票结果(不变- 6-3 6-3 扩大) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 减少0.1 减少0.5 5 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失 1月 7.8% 7.8% 业率 0930 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上 截至1月的三个 +1.2% +1.5% 年同期) 月 (不包括奖金)(较上年同 +1.2% +1.5% 期) 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 2.3 -- 1100 美国抵押贷款指数 3月15日当周 -7.1% -- 再融资指数 -8% -- 1500 欧元区消费者信心指数 3月 负23.5 负23.30 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0-0.25% -- 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +1.5% +0.9% (较上年同期) +3.0% +2.3% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 3月 负11 -- 2350 日本出口(较上年同期) 2月 -2.9% -1.9% 进口(较上年同期) +11.9% +15.1% 贸易收支(亿日圆) 逆差7,77 逆差8,358 5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 程琳)