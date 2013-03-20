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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 07:52 BJT

主要国家经济指标预测--3月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程    

 3月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                            公布时段           预估值        前值
 0715     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       2月                  --    顺差1.26
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      3月初值              44.3        43.9
                                                                              
          法国Markit服务业PMI                                           44.0        43.7
          法国Markit综合PMI                                               --        43.1
                                                                              
 0828     德国Markit制造业PMI                      3月初值              50.5        50.3
          德国Markit服务业PMI                                           55.0        54.7
                                                                              
          德国Markit综合PMI                                               --        52.7
 0858     欧元区Markit制造业PMI                      3月初值            48.2        47.9
                                                                              
          欧元区Markit服务业PMI                                         48.2        47.9
          欧元区Markit综合PMI                                           48.2        47.9
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           2月                82.5     盈余98.
                                                                                       6
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                              --    盈余356.
                                                                                       1
 0930     英国零售销售(较前月)                       2月               +0.5%       -0.6%
                    (较上年同期)                                       +0.5%       -0.6%
 1100     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值            3月                负17        负14
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)            3月16日当周           34.2        33.2
          初请失业金人数四周均值(万人)                                   --       34.675
          续请失业金人数(万人)                    3月9日当周           305.0       302.4
 1230     加拿大零售销售(较前月)                     1月               +0.9%       -2.1%
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      3月初值             55.0         54.3
 1300     联邦住房金融局房价(较前月)                 1月                  --       +0.6%
 1400     美国成屋销售年率(万户)                     2月                500          492
 1400     美国领先指标                               2月              +0.4%        +0.2%
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数             3月               负2.0      负12.5
 2200     SEMI订单出货比                             2月                 --         1.14
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                   前周                --     买超7,64
                                                                              4
          外资投资日本股票(亿日圆)                                       --    买超11,21
                                                                              9
  
                        
   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   

 3月20日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                           公布时段              现        预估值
                                                               值            
 0700     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)            2月              -0.1%        +0.2%
                             (较上年同期)                             +1.2%        +1.5%
 0930     英国央行货币政策委员会投票结果(不变-       3月                9-0          9-0
          升息)                                                              
          货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-                          6-3          6-3
          扩大)                                                              
 0930     英国请领失业金人数(万人)                   2月            减少0.1      减少0.5
                                                               5             
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失        1月               7.8%         7.8%
          业率                                                               
 0930     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上   截至1月的三个         +1.2%        +1.5%
          年同期)                                    月                      
                         (不包括奖金)(较上年同                        +1.2%        +1.5%
          期)                                                                
 1000     瑞士ZEW投资者信心指数                      3月                2.3           --
 1100     美国抵押贷款指数                        3月15日当周         -7.1%           --
             再融资指数                                                 -8%           --
 1500     欧元区消费者信心指数                       3月             负23.5      负23.30
 1800     美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议       --             0-0.25%           --
 2145     新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季           +1.5%        +0.9%
                              (较上年同期)                            +3.0%        +2.3%
 2330     路透短观调查日本制造业景气判断指数         3月               负11           --
 2350     日本出口(较上年同期)                       2月              -2.9%        -1.9%
             进口(较上年同期)                                        +11.9%       +15.1%
             贸易收支(亿日圆)                                      逆差7,77    逆差8,358
                                                               5             
   
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 李春喜; 审校 程琳)

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