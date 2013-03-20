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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 13:41 BJT

路透基点：青藏铁路公司获得27亿元人民币20年期贷款--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，青藏铁路公司上周四敲定27亿元人民币(4.34亿美元)20年期贷款，用于建设格尔木至敦煌铁路。

中国建设银行青海分行为牵头行。中国国家开发银行青海分行以共同主办行头衔参贷，中国农业银行和中国银行为一般参贷行。

一名消息人士称，这项贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。

借款方是国有企业。(完)

(编译 杜明霞；审校 程琳)

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