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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 13:36 BJT

澳洲股市：矿业股疲弱拖累大盘下跌0.4%，关注美联储会议结果

路透悉尼3月20日 - 澳洲股市周三收低0.4%，扳回稍早时跌幅，因投资人寄望美国联邦储备理事会(美联储/FED)将坚持其刺激经济政策。

根据初步数据，S&P/ASX 200指数 跌20.1点，收在4,967.3点，为2月12日来最低。该指标股指上日下跌0.6%。(完)

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