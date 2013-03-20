路透基点：国际精密5亿港元三年期贷款全部条款出炉--RLPC

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，国际精密5亿港元(6,440万美元)三年期贷款案全部条款出炉。
中国工商银行和新加坡大华银行为牵头行兼簿记行。
银行受邀以两个层级参贷：承贷7,500万港元的获牵头行头衔和100个基点的前端费，承贷5,000-7,400万港元的获主办行头衔和50个基点费用。利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码265个基点。
这笔无抵押贷款分为A部分3亿港元定期贷款，和B部分2亿港元循环贷款。筹得资金用作一般运营资本和企业融资。
3月26日将在广州举行现场考察。
A部分贷款将在18个月的宽限期后，分七个季度等额偿还，平均期限2.25年。
回复截止日期为4月中旬。
根据公司网站，借款方主要从事制造及销售适用于不同类型的超高精密金属零件。该公司市值约为6.33亿港元。(完)
(编译 杜明霞；审校 程琳)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市