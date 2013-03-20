路透基点：国际精密5亿港元三年期贷款全部条款出炉--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，国际精密5亿港元(6,440万美元)三年期贷款案全部条款出炉。

中国工商银行和新加坡大华银行为牵头行兼簿记行。

银行受邀以两个层级参贷：承贷7,500万港元的获牵头行头衔和100个基点的前端费，承贷5,000-7,400万港元的获主办行头衔和50个基点费用。利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码265个基点。

这笔无抵押贷款分为A部分3亿港元定期贷款，和B部分2亿港元循环贷款。筹得资金用作一般运营资本和企业融资。

3月26日将在广州举行现场考察。

A部分贷款将在18个月的宽限期后，分七个季度等额偿还，平均期限2.25年。

回复截止日期为4月中旬。

根据公司网站，借款方主要从事制造及销售适用于不同类型的超高精密金属零件。该公司市值约为6.33亿港元。(完)