〔背景资料〕中共十八大以后地方高官职位调动一览

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透北京3月20日 - 自中共十八大后，中国地方高层官员经历了第一轮人事大挪移。随着第十二届全国人大会议的落幕，一些省级干部升任人大和政协负责人后留下空缺，预示着新一轮的地方高官大换位拉开序幕。
以下是路透整理的中共十八大以后中国主要高层人事变动一览: (*表示最新公布的职位变动)
职位 新任 原职位 前一任地方官
* 山东省委副书记 郭树清 中国证监会主席 姜大明
宁夏党委书记 李建华 国家行政学院党委书记 张毅
青海省委书记 骆惠宁 青海省省长 强卫
四川省委书记 王东明 中央机构编制委员会主任 刘奇葆
上海市委书记 韩正 上海市市长 俞正声
天津市委书记 孙春兰 福建省委书记 张高丽
重庆市委书记 孙政才 吉林省委书记 张德江
福建省委书记 尤权 国务院副秘书长 孙春兰
广东省委书记 胡春华 内蒙古自治区党委书记 汪洋
内蒙古党委书记 王君 山西省省长 胡春华
陕西省委书记 赵正永 陕西省省长 赵乐际
广西党委书记 彭清华 中央政府驻港联络办主任 郭声琨
浙江省委书记 夏宝龙 浙江省省长 赵洪祝
吉林省委书记 王儒林 吉林省省长 孙政才
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中国新一届25人中共中央政治局委员的背景，请点选 作为中国最高决策层的中央政治委常委包括七人：习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽.(完)
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路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市