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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 13:53 BJT

全球矿业：三星物产与浦项钢铁下属企业角逐澳洲数十亿美元铁矿石合约

路透珀斯3月20日 - 澳洲亿万富豪Gina Rinehart所有的Roy Hill铁矿石矿业集团高管表示，该公司计划将一项数十亿美元的开发合约授予韩国浦项钢铁(Posco) 的下属企业或是三星物产 ，结果下周公布。

“我们一直接触的两家承包商是Posco E&C和三星，”Roy Hill控股的执行长Barry Fitzgerald表示。他并称下周结束之前作出决定。

“这两家公司与澳洲分包商有大量业务接触，”他说。(完)

(编译 李春喜; 审校 张若琪)

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