中国数据:3月制造业PMI初值自上月低位回升，为51.7--汇丰

路透北京3月21日 - 汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据升至51.7,连续第五个月处在荣枯线50上方.2月终值为50.4.

Markit提供的新闻稿显示,3月产出分项指数初值亦强劲上升,从上月终值50.8升至52.8.

是次PMI预览数据样本采集自3月12-19日之间,终值定于4月1日发布.