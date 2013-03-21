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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 09:44 BJT

中国数据:3月制造业PMI初值自上月低位回升，为51.7--汇丰

路透北京3月21日 - 汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据升至51.7,连续第五个月处在荣枯线50上方.2月终值为50.4.

Markit提供的新闻稿显示,3月产出分项指数初值亦强劲上升,从上月终值50.8升至52.8.

是次PMI预览数据样本采集自3月12-19日之间,终值定于4月1日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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