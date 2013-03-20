香港个股：富力地产经营策略转向积极，今年销售目标按年升23%

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透香港3月20日 - 尽管中国楼市新“国五条”的实际影响暂时难以衡量，但广州富力地产 仍决定2013年摒弃过去数年的审慎策略，订出今年的协议销售金额为420亿元人民币，按年增加23%，并将扩大土地储备。
富力地产周三公布，去年净利为55亿元，按年增长13.6%。期内实现协议销售金额322亿元，以及应占五个合营项目产生协议销售金额20亿元。公司因预计有充足货量，故对销售较乐观，今年计划计推出42个项目，交付物业284万平方米，协议销售目标为420亿元(包括合营项目的销售)。
“过去数年集团取得适当温和的增长，鉴于谨慎乐观的展望，集团2013年的策略将争取相对较大幅的增长。"富力地产董事长李思廉在业绩报告中称。
“我们希望通过如物色符合既定条件的优质土地，及不断提高资产周转率等策略，扩大集团增长的规模和加快增长步伐，...有可能在二、三线城市作出更多收购。”他说。
李思廉指出，中国政府上月宣布新“国五条”，其影响现时或尚难以衡量。虽然新措施或产生不确定性，但公司的策略历经考验，于顺景或困难的经营环境中也能引领其前进。
此外，另一家内房公司--保利置业 订出2013年签约销售金额为260亿元人民币，比去年完成的234亿元签约销售额高出11%。该公司2012年净利按年下跌5.3%，至26.3亿港元。
相对于富力的进取，龙头企业--中国海外 则采取较审慎策略，公司设订2013年销售目标不少于1,000亿港元，较去年完成的1,115.2亿港元略低。管理层表示，这是反映公司对市场看法仍然审慎的态度。
公布业绩后，富力地产股价升幅扩大，香港时间13:55涨7.58%，报12.2港元；保利置业则升5.88%，报4.86港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市