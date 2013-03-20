香港个股：富力地产经营策略转向积极，今年销售目标按年升23%

路透香港3月20日 - 尽管中国楼市新“国五条”的实际影响暂时难以衡量，但广州富力地产 仍决定2013年摒弃过去数年的审慎策略，订出今年的协议销售金额为420亿元人民币，按年增加23%，并将扩大土地储备。

富力地产周三公布，去年净利为55亿元，按年增长13.6%。期内实现协议销售金额322亿元，以及应占五个合营项目产生协议销售金额20亿元。公司因预计有充足货量，故对销售较乐观，今年计划计推出42个项目，交付物业284万平方米，协议销售目标为420亿元(包括合营项目的销售)。

“过去数年集团取得适当温和的增长，鉴于谨慎乐观的展望，集团2013年的策略将争取相对较大幅的增长。"富力地产董事长李思廉在业绩报告中称。

“我们希望通过如物色符合既定条件的优质土地，及不断提高资产周转率等策略，扩大集团增长的规模和加快增长步伐，...有可能在二、三线城市作出更多收购。”他说。

李思廉指出，中国政府上月宣布新“国五条”，其影响现时或尚难以衡量。虽然新措施或产生不确定性，但公司的策略历经考验，于顺景或困难的经营环境中也能引领其前进。

此外，另一家内房公司--保利置业 订出2013年签约销售金额为260亿元人民币，比去年完成的234亿元签约销售额高出11%。该公司2012年净利按年下跌5.3%，至26.3亿港元。

相对于富力的进取，龙头企业--中国海外 则采取较审慎策略，公司设订2013年销售目标不少于1,000亿港元，较去年完成的1,115.2亿港元略低。管理层表示，这是反映公司对市场看法仍然审慎的态度。