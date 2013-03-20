泰铢汇率：央行总裁张旭州认为汇率上涨过快过猛

路透曼谷3月20日 - 泰国央行总裁张旭州周三表示，泰铢近来上涨的有些过快。之前泰铢 再创16年新高。

张旭州在与经济部长的泰铢汇率会后对记者表示：“泰铢上涨得过多，也过快。”

0608GMT，泰铢兑美元报29.16，为1997年亚洲金融危机以来最强。泰铢今年已经累计上涨约5%，为亚洲表现最强势的货币。

周三稍早，泰国财长表示，该国不打算采取措施抑制泰铢的升值，因为这那会挫伤市场和投资者信心 。(完)

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