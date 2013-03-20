版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 14:35 BJT

亚洲汇市：欧元徘徊于四个月低点附近，塞浦路斯相关疑虑挥之不去

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.2873      1.2881       -0.06       -2.43      1.3194
 美元/日圆                            95.04       95.13       -0.09       +9.57       86.74
 欧元/日圆                           122.34      122.38       -0.03       +6.88      114.46
 美元/瑞郎                           0.9477      0.9467       +0.11       +3.52      0.9155
 英镑/美元                           1.5088      1.5097       -0.06       -7.16      1.6251
 美元/加元                           1.0271      1.0266       +0.05       +3.53      0.9921
 澳元/美元                           1.0379      1.0364       +0.14       -0.13      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8217      0.8244       -0.33       -0.80      0.8283
 澳元/日圆                           98.630      98.580       +0.05       +9.43      90.130
 新西兰元/日圆                       78.100      78.380       -0.36      -44.54     140.820
 英镑/日圆                           143.41      143.53       -0.08       +1.84      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2625      1.2567       +0.46       +0.68      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 王翔琼; 审校)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐