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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 14:27 BJT

路透基点：德益齐租赁(中国)12亿元人民币三年期贷款案已完成

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国农业银行上海分行牵头的德益齐租赁(中国)12亿元人民币(1.93亿美元)三年期贷款案已经完成。

消息称，农行负责6亿元人民币，中国建设银行上海分行和工商银行上海分行也以一般参贷行身份加入，各负责3亿元人民币。

贷款案利率为人行基准利率的95%，按季度等额进行偿还。

此案料将于本月底签约。

一如先前报导,资金用作营运资本.

贷款由母公司Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co担保.后者是总部位于德国的租赁公司.(完) (编译 梁睿雪; 审校 高琦)

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