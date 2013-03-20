路透基点：台湾元太科技47亿台币融资案进入市场--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，液晶显示器(LCD)制造商元太科技的三年期47亿台币(1.58亿美元)融资案已进入市场。中国信托商银为牵头行兼簿记行。

这笔无抵押贷款分为A部分的30亿台币定期贷款，B部分用作营运资本的12亿台币循环信用贷款，以及C部分的5亿台币商业本票保证。母公司永丰余集团将为贷款案出具支持函(letter of support)。

贷款利率以台湾一级市场商业本票利率为基准，并与借款方税后净利挂钩：

税后净利润率低于零，贷款利率为加码100个基点；

税后净利润率为0-3%，贷款利率为加码70个基点；

税后净利润率超过3%，贷款利率为加码45个基点。

银行受邀以三个档次参贷。在4月12日优惠期限之前承诺参贷的银行，可按照承诺金额规模获得不同的优惠费用。

承贷4亿台币或以上者可获牵头行头衔，前端费为20基点，优惠费用为10基点；

承贷3亿台币至3.99亿台币者亦为牵头行，前段费为15基点，优惠费为5个基点；

承贷1.50亿至2.99亿台币者获主办行头衔，前段费为10基点，优惠费为5个基点。

银行回覆截止期限为4月19日。

本项融资有部分将作为借款方在2011年6月相当于99亿台币的五年期贷款案的再融资。该笔贷款的利率为：净利润率为零或低于零时，台币贷款利率为二级市场票券利率加码90基点，或者是一级市场票券利率加码70个基点，美元贷款为Libor加码100个基点。净利润率为0.1%或以上时，台币贷款利率为二级市场票券利率加码70个基点，或者一级市场票券利率加码50基点，美元贷款为Libor加码80基点。(完) (编译 李婷仪 审校 程琳)