路透基点：台湾元太科技47亿台币融资案进入市场--RLPC

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，液晶显示器(LCD)制造商元太科技的三年期47亿台币(1.58亿美元)融资案已进入市场。中国信托商银为牵头行兼簿记行。
这笔无抵押贷款分为A部分的30亿台币定期贷款，B部分用作营运资本的12亿台币循环信用贷款，以及C部分的5亿台币商业本票保证。母公司永丰余集团将为贷款案出具支持函(letter of support)。
贷款利率以台湾一级市场商业本票利率为基准，并与借款方税后净利挂钩：
税后净利润率低于零，贷款利率为加码100个基点；
税后净利润率为0-3%，贷款利率为加码70个基点；
税后净利润率超过3%，贷款利率为加码45个基点。
银行受邀以三个档次参贷。在4月12日优惠期限之前承诺参贷的银行，可按照承诺金额规模获得不同的优惠费用。
承贷4亿台币或以上者可获牵头行头衔，前端费为20基点，优惠费用为10基点；
承贷3亿台币至3.99亿台币者亦为牵头行，前段费为15基点，优惠费为5个基点；
承贷1.50亿至2.99亿台币者获主办行头衔，前段费为10基点，优惠费为5个基点。
银行回覆截止期限为4月19日。
本项融资有部分将作为借款方在2011年6月相当于99亿台币的五年期贷款案的再融资。该笔贷款的利率为：净利润率为零或低于零时，台币贷款利率为二级市场票券利率加码90基点，或者是一级市场票券利率加码70个基点，美元贷款为Libor加码100个基点。净利润率为0.1%或以上时，台币贷款利率为二级市场票券利率加码70个基点，或者一级市场票券利率加码50基点，美元贷款为Libor加码80基点。(完) (编译 李婷仪 审校 程琳)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市