韩国称愿就恢复金刚山旅游与朝鲜谈判

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月20日 - 韩国统一部发言人朴秀真（Park Soo-jin）周三称，如果韩国游客安全能得到保证，该国愿意就恢复韩国游客前往朝鲜(北韩)金刚山旅游与朝鲜谈判。
韩国新总统朴槿惠已承诺将寻求对话，以缓和与朝鲜的关系。联合国对朝鲜实施新的制裁后，韩朝紧张关系急剧升温。
韩国方面的态度是，朝鲜方面必须保证不会让2008年韩国平民遭枪杀的事件重演，韩国才会允许该国公民前往朝鲜旅游胜地金刚山。
朴秀真称：“我们已多次表示，要恢复金刚山旅游，安全重于一切。如果有安全保证，我们认为恢复（旅游）不会很难。”她并补充称，一旦有了安全保证，将会立刻开始相关细节的谈判。
韩国现代集团于1998年启动组织韩国游客前往朝鲜金刚山旅游的项目，作为两国和解的象征。这一项目曾成为朝鲜主要收入来源之一，在10年间为朝鲜带来了约5亿美元的收入。
2008年，韩国一名女游客误入朝鲜军事禁区，被朝鲜士兵开枪打死。朝鲜曾对此表示歉意，但拒绝作出韩国方面要求的安全保证。(完)
编译：程芳 发稿：张家伟
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市