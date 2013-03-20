韩国称愿就恢复金刚山旅游与朝鲜谈判

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月20日 - 韩国统一部发言人朴秀真（Park Soo-jin）周三称，如果韩国游客安全能得到保证，该国愿意就恢复韩国游客前往朝鲜(北韩)金刚山旅游与朝鲜谈判。

韩国新总统朴槿惠已承诺将寻求对话，以缓和与朝鲜的关系。联合国对朝鲜实施新的制裁后，韩朝紧张关系急剧升温。

韩国方面的态度是，朝鲜方面必须保证不会让2008年韩国平民遭枪杀的事件重演，韩国才会允许该国公民前往朝鲜旅游胜地金刚山。

朴秀真称：“我们已多次表示，要恢复金刚山旅游，安全重于一切。如果有安全保证，我们认为恢复（旅游）不会很难。”她并补充称，一旦有了安全保证，将会立刻开始相关细节的谈判。

韩国现代集团于1998年启动组织韩国游客前往朝鲜金刚山旅游的项目，作为两国和解的象征。这一项目曾成为朝鲜主要收入来源之一，在10年间为朝鲜带来了约5亿美元的收入。

2008年，韩国一名女游客误入朝鲜军事禁区，被朝鲜士兵开枪打死。朝鲜曾对此表示歉意，但拒绝作出韩国方面要求的安全保证。(完)