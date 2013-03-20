中国股市：沪综指放量收升2.7%创逾两个月最大单日涨幅，金融股领涨

路透上海3月20日 - 中国股市沪综指周三收升2.7%，创下逾两个月最大单日涨幅。分析师指出，昨日大盘展开技术性反弹，场内做空动能有所减弱。今日以银行股为首的金融股大幅上涨，立即令市场气氛有所改观，大盘放量上涨，轻松跃过2,300点整数关口。

沪综指 收报2,317.374点，大涨59.940点或2.66%，此前最大单日涨幅为1月14日的3.06%。上海A股今日成交额为1,137亿元人民币，较上日的753亿元增加五成。

“银行股一动，大盘涨起来就嗖嗖的，”长江证券分析师宋中庆指出，目前还只能判定大盘是反弹行情。证监会新领导上任后，例如新股何时重启等政策尚不明朗，还需等待观望一下。

上证银行股指数 收升4.93%；中信银行 收在涨停位5.16元。

银河证券资深分析师任承德认为，昨天大盘走势确实是有些弱，大家对后市信心不强。但今天银行股走得相当强劲，令不少人对后市预期转为乐观。

“我是今天空翻多的，看好后市，相信还有不少人跟我有一样的看法。”他说。

沪深300指数 收升3.37%，报2,610.174点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,607.4点，涨3.29%，成交量为1,005,286手。(完)