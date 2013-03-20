台湾债市：10年公债殖利率收低，留意塞浦路斯问题是否扩大

路透台北3月20日 - 台湾10年公债102/6殖利率周三小幅收低，盘中一度因塞浦路斯问题引发扩散疑虑低 见至1.30%以下，不过在长债殖利率趋上的压力下，令短多追价力道不足，致使终场跌幅反而收敛。 交易商认为，目前全球市场弥漫着塞浦路斯情况可能恶化，令欧债危机卷土重来的保守气氛。今日台股大 盘加权股价指数 收盘已经正式跌破位在7,810点的季线支撑，若欧美股市短线转弱，台股可能还有继续 下探的可能，此一气氛虽有利债市，不过多头追价料将审慎。明日102/6殖利率区间看在1.30-1.32%。 “股市回测7,600点是早晚的问题，但10年券殖利率不太可能跌破1.28%。”一大型证券商交易主管说。 另一证券商交易主管则称，美国指标10年期公债殖利率 要进一步下跌至1.85%，甚至1.80%， 才有机会令国际债市偏空气氛稍稍改观。不过他也强调，台湾债市有自己内部的问题。 “在长券殖利率向上趋势不变的带动下，殖利率料仍无法脱离缓步上移的命运。”该交易主管指出。 美国公债价格周二攀升，因塞浦路斯议会反对以银行存款征税作为国际救助条件的提议，给该国金融前景 带来不确定性，且重燃投资人对欧元区稳定性的疑虑。指标10年期公债 价格尾盘升13/32，收益率 从周一尾盘的1.96%跌至1.910%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.20 0.9910 0.9910-1.0140 11.5 10 102/6 -0.95 1.3125 1.2950-1.3235 121.0 15 102/1 -2.50 1.5400 1.5400-1.5400 0.5 虽然塞浦路斯情况可能恶化，让欧美债市短多气氛偏浓，不过交易商认为，台债在经过20与30年券标售 都不佳的震撼教育后，长券殖利率上扬趋势确立，且因10年冷券殖利率卡在1.33-1.35%，令10年券102/6短多 气虚。 “102/6殖利率要跌破1.30%的压力蛮大的。”一证券商交易员说。 另一证券商交易主管则称，美债短线表现虽然不错，不过指标10年期公债殖利率要跌破1.90%的季线压力 ，难度不低，况且下方还有年线等关卡有待克服。 “除非美债率先翻空为多，否则台债还是回不去原来的低点。”他说。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 1.5400 10 102/6 1.3125 5 102/2 0.9910 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)