台湾债市：10年公债殖利率收低，留意塞浦路斯问题是否扩大

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透台北3月20日 - 台湾10年公债102/6殖利率周三小幅收低，盘中一度因塞浦路斯问题引发扩散疑虑低 见至1.30%以下，不过在长债殖利率趋上的压力下，令短多追价力道不足，致使终场跌幅反而收敛。 交易商认为，目前全球市场弥漫着塞浦路斯情况可能恶化，令欧债危机卷土重来的保守气氛。今日台股大 盘加权股价指数 收盘已经正式跌破位在7,810点的季线支撑，若欧美股市短线转弱，台股可能还有继续 下探的可能，此一气氛虽有利债市，不过多头追价料将审慎。明日102/6殖利率区间看在1.30-1.32%。 “股市回测7,600点是早晚的问题，但10年券殖利率不太可能跌破1.28%。”一大型证券商交易主管说。 另一证券商交易主管则称，美国指标10年期公债殖利率 要进一步下跌至1.85%，甚至1.80%， 才有机会令国际债市偏空气氛稍稍改观。不过他也强调，台湾债市有自己内部的问题。 “在长券殖利率向上趋势不变的带动下，殖利率料仍无法脱离缓步上移的命运。”该交易主管指出。 美国公债价格周二攀升，因塞浦路斯议会反对以银行存款征税作为国际救助条件的提议，给该国金融前景 带来不确定性，且重燃投资人对欧元区稳定性的疑虑。指标10年期公债 价格尾盘升13/32，收益率 从周一尾盘的1.96%跌至1.910%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.20 0.9910 0.9910-1.0140 11.5 10 102/6 -0.95 1.3125 1.2950-1.3235 121.0 15 102/1 -2.50 1.5400 1.5400-1.5400 0.5 虽然塞浦路斯情况可能恶化，让欧美债市短多气氛偏浓，不过交易商认为，台债在经过20与30年券标售 都不佳的震撼教育后，长券殖利率上扬趋势确立，且因10年冷券殖利率卡在1.33-1.35%，令10年券102/6短多 气虚。 “102/6殖利率要跌破1.30%的压力蛮大的。”一证券商交易员说。 另一证券商交易主管则称，美债短线表现虽然不错，不过指标10年期公债殖利率要跌破1.90%的季线压力 ，难度不低，况且下方还有年线等关卡有待克服。 “除非美债率先翻空为多，否则台债还是回不去原来的低点。”他说。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 1.5400 10 102/6 1.3125 5 102/2 0.9910 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市