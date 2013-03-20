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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 15:27 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收低，留意塞浦路斯问题是否扩大

路透台北3月20日 - 台湾10年公债102/6殖利率周三小幅收低，盘中一度因塞浦路斯问题引发扩散疑虑低
见至1.30%以下，不过在长债殖利率趋上的压力下，令短多追价力道不足，致使终场跌幅反而收敛。
    
    交易商认为，目前全球市场弥漫着塞浦路斯情况可能恶化，令欧债危机卷土重来的保守气氛。今日台股大
盘加权股价指数 收盘已经正式跌破位在7,810点的季线支撑，若欧美股市短线转弱，台股可能还有继续
下探的可能，此一气氛虽有利债市，不过多头追价料将审慎。明日102/6殖利率区间看在1.30-1.32%。
            
    “股市回测7,600点是早晚的问题，但10年券殖利率不太可能跌破1.28%。”一大型证券商交易主管说。
    
    另一证券商交易主管则称，美国指标10年期公债殖利率 要进一步下跌至1.85%，甚至1.80%，
才有机会令国际债市偏空气氛稍稍改观。不过他也强调，台湾债市有自己内部的问题。
    
    “在长券殖利率向上趋势不变的带动下，殖利率料仍无法脱离缓步上移的命运。”该交易主管指出。    
 
    
    美国公债价格周二攀升，因塞浦路斯议会反对以银行存款征税作为国际救助条件的提议，给该国金融前景
带来不确定性，且重燃投资人对欧元区稳定性的疑虑。指标10年期公债 价格尾盘升13/32，收益率
从周一尾盘的1.96%跌至1.910%。 
              
               收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期         期别                    (基点)                                (亿台币)
       5        102/2                     -0.20      0.9910   0.9910-1.0140        11.5
      10        102/6                     -0.95      1.3125   1.2950-1.3235       121.0
      15        102/1                     -2.50      1.5400   1.5400-1.5400         0.5
     虽然塞浦路斯情况可能恶化，让欧美债市短多气氛偏浓，不过交易商认为，台债在经过20与30年券标售
都不佳的震撼教育后，长券殖利率上扬趋势确立，且因10年冷券殖利率卡在1.33-1.35%，令10年券102/6短多
气虚。
    
    “102/6殖利率要跌破1.30%的压力蛮大的。”一证券商交易员说。
    
    另一证券商交易主管则称，美债短线表现虽然不错，不过指标10年期公债殖利率要跌破1.90%的季线压力
，难度不低，况且下方还有年线等关卡有待克服。
    
    “除非美债率先翻空为多，否则台债还是回不去原来的低点。”他说。 
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                       1.5400
         10       102/6                       1.3125
          5       102/2                       0.9910
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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