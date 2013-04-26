中港股业绩：中石化首季净利按年增长24%，得益于炼油业务扭亏为盈

但与去年第四季净利211亿元相比，首季获利按季大跌36%。野村证券此前的报告称，中石化首季获利可能会令市场失望，不过在中国推行新的成品油定价机制后，预期中石化今年净利将按年上升21%。

中国发改委周四起下调汽油和柴油最高零售价每吨395及400元，以反映过去一周国际原油价格跌势；这是自今年3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来，首次按照新机制调整油价。 （完）