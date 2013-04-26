中港股业绩：中石化首季净利按年增长24%，得益于炼油业务扭亏为盈

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月26日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 公布，今年首季净利按年增长24%，主要得益于炼油业务扭亏为盈。
中石化周四晚间在联交所一份声明中称，2013年1-3月季度净利为166.77亿元人民币，较去年同期134.06亿元增长24.4%。每股基本盈利0.189元。
但与去年第四季净利211亿元相比，首季获利按季大跌36%。野村证券此前的报告称，中石化首季获利可能会令市场失望，不过在中国推行新的成品油定价机制后，预期中石化今年净利将按年上升21%。
中石化称，首季炼油板块实现经营收益22.04亿元，原油加工量同比增长5.92%至5,869万吨，成品油产量升7.39%至3,530万吨。
中国发改委周四起下调汽油和柴油最高零售价每吨395及400元，以反映过去一周国际原油价格跌势；这是自今年3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来，首次按照新机制调整油价。 （完）
浏览中石化其他新闻，请点选〔0386.HK–CMN〕
如欲浏览A+H股股价对比表，请点选〔AH/CN〕
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：（here） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。