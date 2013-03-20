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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 15:08 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市况暂时保持平淡

0640 GMT

* 欧元兑美元上涨0.14%至1.2880，欧元兑日圆升0.11%至122.57，新西兰元兑美元跌0.28%至0.8225。

* 欧元兑美元在200日移动均线切入位1.2875上方寻获支撑；股市反弹提供助力。

* 中国大陆沪综指跳涨2.5%，提振亚股走势。

* 美元兑日圆在95.25附近遭遇卖压，因东京市场逢假期休市，交投清淡。

* 今日关注事件：英国央行3月会议记录，美联储会议结果，英国就业和预算报告。(完)

(编译 高琦 审校 杜明霞)

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