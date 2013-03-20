基金观点：贝莱德董事长称日本在安倍政策的带动下“重新启动”

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透香港3月20日 - 贝莱德 董事长暨执行长Laurence Fink周三指出，日本政府帮助启动经济及及摆脱长期通缩的政策，正给日本带来希望，这在20年来还是头一遭。
Fink在香港的瑞士信贷亚洲投资年度会议上说，日本的情势已经改变，他相信日本的所做所为，该国可能走在正确的道路上。
Fink表示，日本企业的最高主管对于长久以来首次有成长的契机感到“相当兴奋”。
“多年来，他们将首次能够在研究方面砸下更多资金，”Fink称。“对我而言，这或许是长久以来日本首次可以自我重启。”
他在询问听众中有多少人还使用索尼 的产品后说，去20年日本的没落主要受惠的是韩国厂商。(完) (编译 张若琪 审校 丁琦)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市