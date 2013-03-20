基金观点：贝莱德董事长称日本在安倍政策的带动下“重新启动”

路透香港3月20日 - 贝莱德 董事长暨执行长Laurence Fink周三指出，日本政府帮助启动经济及及摆脱长期通缩的政策，正给日本带来希望，这在20年来还是头一遭。

Fink在香港的瑞士信贷亚洲投资年度会议上说，日本的情势已经改变，他相信日本的所做所为，该国可能走在正确的道路上。

Fink表示，日本企业的最高主管对于长久以来首次有成长的契机感到“相当兴奋”。

“多年来，他们将首次能够在研究方面砸下更多资金，”Fink称。“对我而言，这或许是长久以来日本首次可以自我重启。”