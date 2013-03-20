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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 15:29 BJT

意大利财政：政府很快就可偿还对民间企业所欠债务--经济财政部部长

路透米兰3月20日 - 意大利经济财政部部长格雷利周三对Il Sole 24Ore日报说，意大利将很快偿还公共部门对民间企业欠下的庞大债务。

“在取得欧盟执委会同意之后，我认为我们应采用紧急程序来消除公共部门偿债的障碍，我看不出这有甚么不可以的，”格雷利说，并称国库可透过一项法令来实行。

意大利政府部门过往的偿债纪录名列欧洲最差之一，总共积欠企业约700亿欧元债务--意大利在经济萎缩且艰难缩减预算赤字的时候，根本无力偿还这些债务。

Grilli说，为了偿还部分债务，政府可能会发行更多公债以吸收必要的流动性。(完) (编译 李婷仪; 审校 隋芬)

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