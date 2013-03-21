中港股业绩：中国石油去年净利同比下降13.3%逊预期，受累天然气亏损

该公司的业绩公告显示，按照国际会计准则，2012年1-12月净利为1,153.26亿元人民币，上年同期则为1,329.61亿元；并低于汤森路透综合31名分析师预测中位值的1,248.23亿元。期内每股盈利0.63元。