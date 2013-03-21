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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 16:36 BJT

中港股业绩：中国石油去年净利同比下降13.3%逊预期，受累天然气亏损

路透香港3月21日 - 按市值计全球第二大油气生产商--中国石油 周四公布，去年度净利同比下降13.3%，主要受累于进口天然气业务亏损扩大。

该公司的业绩公告显示，按照国际会计准则，2012年1-12月净利为1,153.26亿元人民币，上年同期则为1,329.61亿元；并低于汤森路透综合31名分析师预测中位值的1,248.23亿元。期内每股盈利0.63元。

中石油表示，净利下跌主要受进口天然气数量增加及进销价格倒挂、国内成品油价格宏观调控等因素综合影响。

公告显示，去年全年进口天然气业务亏损419亿元；炼油业务亏损336.72亿元，比上年同期减亏264.15亿元。

中石油去年的油气当量产量按年上升4.5%至13.43亿桶，公司预计今年产量为13.878亿桶。

业绩公布前，中石油H股收跌0.57%，报10.38港元；其A股亦跌0.22%，报8.93元人民币。（完）

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(记者 雷美珍；; 审校 黄凯)
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