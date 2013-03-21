中港股业绩：中国石油去年净利同比下降13.3%逊预期，受累天然气亏损

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月21日 - 按市值计全球第二大油气生产商--中国石油 周四公布，去年度净利同比下降13.3%，主要受累于进口天然气业务亏损扩大。
该公司的业绩公告显示，按照国际会计准则，2012年1-12月净利为1,153.26亿元人民币，上年同期则为1,329.61亿元；并低于汤森路透综合31名分析师预测中位值的1,248.23亿元。期内每股盈利0.63元。
中石油表示，净利下跌主要受进口天然气数量增加及进销价格倒挂、国内成品油价格宏观调控等因素综合影响。
公告显示，去年全年进口天然气业务亏损419亿元；炼油业务亏损336.72亿元，比上年同期减亏264.15亿元。
中石油去年的油气当量产量按年上升4.5%至13.43亿桶，公司预计今年产量为13.878亿桶。
业绩公布前，中石油H股收跌0.57%，报10.38港元；其A股亦跌0.22%，报8.93元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。