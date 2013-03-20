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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 15:27 BJT

欧元债市：塞浦路斯议会否决救助提案，推升避险德债需求

“德债仍受到良好支撑，情势将继续处于混乱，可能有较严重扩散的风险...我们仍维持做多德债，空二线国家债券仓位的看法，”一交易员说。

塞浦路斯的乱局已使投资人自欧元区其他受困二线国家债券抽手，今日盘中西班牙和意大利债券收益率料继续面临上行压力。

塞浦路斯的银行周三仍继续关闭，党派领袖预计0700GMT开始开会，探讨后续该如何。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/张若琪 审校 蔡美珍)

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