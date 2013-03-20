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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 15:31 BJT

表格：外资在韩国股市卖超3,809亿韩元，连续五个交易日卖超

路透首尔3月20日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超3,809亿韩元。这是连续第五个交易日卖超，期间累计卖超金额1.715万亿(兆)韩元(15.4亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月20日 -380.9 102.5 272.4

3月19日 -181.0 93.6 65.3

3月18日 -357.3 150.1 204.2

3月15日 -576.0 244.4 315.7

3月14日 -219.9 -42.9 255.1

3月13日 5.7 -69.2 66.5

3月12日 -90.0 -35.7 123.3

3月11日 -207.2 378.0 -164.8

3月 8日 -3.2 75.5 -72.1

3月 7日 -51.4 -103.5 149.2

3月 6日 25.8 60.6 -78.2

3月 5日 92.1 -77.8 -4.2

3月 4日 416.1 -418.4 15.0

2月28日 204.2 282.8 -459.4

2月27日 -17.9 63.5 -50.2

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本月以来 -1,527.2 357.1 1,147.4

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今年以来 -1,859.2 1,695.6 458.8

---------------------------------------------(完)

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