表格：外资在韩国股市卖超3,809亿韩元，连续五个交易日卖超

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透首尔3月20日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超3,809亿韩元。这是连续第五个交易日卖超，期间累计卖超金额1.715万亿(兆)韩元(15.4亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月20日 -380.9 102.5 272.4
3月19日 -181.0 93.6 65.3
3月18日 -357.3 150.1 204.2
3月15日 -576.0 244.4 315.7
3月14日 -219.9 -42.9 255.1
3月13日 5.7 -69.2 66.5
3月12日 -90.0 -35.7 123.3
3月11日 -207.2 378.0 -164.8
3月 8日 -3.2 75.5 -72.1
3月 7日 -51.4 -103.5 149.2
3月 6日 25.8 60.6 -78.2
3月 5日 92.1 -77.8 -4.2
3月 4日 416.1 -418.4 15.0
2月28日 204.2 282.8 -459.4
2月27日 -17.9 63.5 -50.2
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本月以来 -1,527.2 357.1 1,147.4
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今年以来 -1,859.2 1,695.6 458.8
---------------------------------------------(完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市