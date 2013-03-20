版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 15:55 BJT

全球金市：黄金持稳于三周高点附近，塞浦路斯局势引发避险买盘

--------------------------0647GMT-------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1612.71 -0.08 -0.00 -3.69

现货银 28.94 0.07 +0.24 -4.43

现货铂金 1556.74 3.24 +0.21 1.42

现货钯金 734.50 1.50 +0.20 6.14

COMEX期金 1612.10 0.80 +0.05 -3.80 10040

COMEX期银 28.93 0.09 +0.30 -4.30 1985

汇率

欧元/美元 1.2883

美元/日圆 95.11

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/张若琪 审校 侯向明/丁琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐