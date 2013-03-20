《盛宏清专栏》中国利差缩窄、容忍度与盈利冲击

(作者为路透中文特邀撰稿人，仅代表本人观点)

继2012年6月-7月放松管制利率浮动区间后，随着新年改革的脚步，利率市场化呼声再起。利率市场化实际上是利益的重新分配，增加居民投资收益、降低企业融资成本、适度平衡银行利润、提高金融效率都是其中应有之义。因此，必须要关注利率市场化进程中利差缩窄的幅度，以及商业银行的容忍度与对商业银行的盈利冲击。

首先谈谈利差缩窄的影响。

利率市场化启动后，主要商业银行资产负债的净利差在短期和长期都将有不同幅度的缩窄。通过模型计算，2012年6月的调息对主要上市银行的净利差（NIM）影响如下：工行缩窄14BP，农行缩窄14BP，中行缩窄15BP，建行缩窄15BP，交行缩窄21BP，招行缩窄18BP，中信缩窄17BP，民生缩窄14BP。相对于中小银行来说，大行的利差缩窄幅度稍微小一些，主要跟吸收储蓄广泛相关，但股份制银行的净利差略微高一些。

进一步，我们通过考查存款利率上浮，贷款利率下浮，以及理财资金成本上升等趋势性因素，发现利率市场化使商业银行净利差的缩窄空间可能达到80BP的水平。

从存款利率端看，理财市场“繁荣”，是储户投资需求与银行高息揽储合力产生的，理财产品的收益率类似于不受管制的“存款利率”，国内事实上呈现存款利率“双轨制”，比如，目前人民币3个月、1年期存款基准利率2.6%与3.0%，而同期银行发行的理财产品收益率基本上在4.38%～5.2%的水平，远高于同期存款基准利率。事实上银行固定收益类理财产品是将债券投资收益转让给居民储蓄，以吸引住储蓄存款。该模式促使银行负债成本上升约180BP，而理财存款占商业银行存款比重约为11%，由此商业银行负债成本变相上升20BP。

从贷款利率端看，由于市场竞争日益加剧，银行资产价格总体上比以往下降10%左右，即大约有60BP松动空间。此外，银行的经营成本也在上升，拿债券承销竞争激烈的2012年来说，很多银行为了争取业务，主动放弃承销费用，无形增加运营成本。

再来谈谈银行对利差缩窄的容忍度。

这里我们通过两种方法评估银行对利差缩窄的容忍度：一是银行维持基本发展所需要满足的最低净利差，二是利用“成本收入比”方法。

通过第一种方法，我们计算出银行保持正常运转的净利差最好不要低于2.1%。如果以2011年利差3.0%来看，上市银行对净利差缩窄的容忍度约为90BP。进一步，考虑到小型银行的利差容忍度较大中型银行更弱，同时考虑信用风险与资产负债的期限结构，测算结果显示，中国银行业整体对净利差缩窄的容忍度为80BP。换句话来说，按照目前的银行业总体状况，净利差缩窄若大于80BP，一些银行的日子将从“小康”滑向“平淡”。

运用“成本收入比”方法的逻辑为，将银行的生息资产拆分为存放同业款项、拆出资金、交易性金融资产、衍生金融资产、买入返售金融资产、发放贷款和垫款、可供出售金融资产、持有至到期投资和长期股权投资，将银行的成本归结为利息支出、经营费用和税务，计算得到的临界净利差约为2.21%，按世界银行2011年公布的中国银行业净利差3.06%测算，银行业所能容忍的净利差缩窄空间约为85BP。

总而言之，在当前利差水平下，商业银行对利差缩窄的容忍度基本在80BP-85BP。

最后来谈谈盈利冲击。

无论从短期还是长期看，利率市场化衍生的利差缩窄使商业银行的盈利水平受到冲击。初步测算，2012年6月8日的那次调息，银行业净利差收入减少约1475亿元，若按2011年银行业实现利润10412亿元计算，由于本次调息引发盈利减少14.2%。其中，各上市银行的利润减少幅度分别在3%至10%不等，调息对中型银行的影响普遍高于大型银行。随着利率市场化推进，负债成本上升和资产价格竞争充分释放，银行吃利差能力将进一步削弱42%。

由上面的分析，利率市场化引致银行利差缩窄的幅度与商业银行容忍度基本持平，银行提升盈利能力的空间可能主要在中间业务和传统业务外的创新业务上。利率市场化统一了存贷利率和市场利率，促进了表外业务、直接融资、证券化和衍生品等业务的发展，商业银行必须改变以存贷款业务为主的经营模式，向“轻资本”战略转型。而且，利率完全市场化后，开发在商业银行风险容忍范围内的高风险客户是一个战略市场边疆。在风险与收益之间的权衡要求商业银行提升风险定价能力，这也是增强核心竞争力的一个方面。（完）

（作者为光大银行资部管理部首席经济学家）