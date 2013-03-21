中国经济：北京通州环球影视城项目已上报国务院，投资达百亿--消息

路透北京3月21日 - 据两位来自官方的消息人士周四透露，投资达百亿元人民币的北京通州环球影视城项目建设方案在“两会”（政协和人大会议）之前已经上报国务院，目前该项目审核已进入议事日程阶段。这是继上海迪士尼乐园项目启动后又一个“特大型主题公园”项目。

消息人士对路透表示，北京通州环球影视城项目如要批准，就如同上海迪士尼乐园项目批准一样，必须引入中国元素，将国外文化主题公园与中国文化国情有机结合起来。

“早在2009年初，北京通州环球影视城项目曾上报国务院，当时未予批准的一个重要原因就是缺乏中国元素。”消息人士称。历经四年时间，北京市已按要求进行了修改，以达到国家要求。

根据北京市发改委公布的今年建设项目目录显示，北京环球影城主题公园建设地点已正式设在通州梨园镇，由首旅集团担任项目法人，投资100亿元人民币，将建设以美国环球影城现有知识产权为主的娱乐景点和游乐设施。

路透尚未获得首旅集团及相关政府部门对此事的评论.

消息人士提到，中国对“主题公园”有明确定义，是指以营利为目的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，为游客提供特定文化主题消费的园区。要成为“特大型主题公园”，要求符合占地2,000亩以上或投资50亿元以上的条件（符合其中1个条件即可）。

按照中国有关规定，属于特大型主题公园建设项目，要由国家投资主管部门审核批准后报国务院核准，而国家投资主管部门为国家发改委。

首旅集团组建于1998年，在中国十大旅游企业集团中名列前茅。集团以北京为总部辐射全国，第二大战略产业集群踞于海南，海内外有近300家控股参股企业和1,600多家成员企业。集团业务涵盖餐饮、酒店、交通、旅行社、商业、景区等。

而资本市场的相关个股近期明显活跃，特别是在北京通州有储备地块的个股，如中国武夷 ，华业地产 等。其中中国武夷最近一个月来股价劲升逾50%，华业地产涨10%，沪综指同期则近持平。