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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 16:11 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下滑，因塞浦路斯危机削弱风险偏好

“韩元触及1,120的水平之后，市场人士见到韩元汇价已经无法再更低，许多美元多头部位在尾盘逐渐削减部位，”一位本地银行交易员说。

韩元兑美元近来走贬，最近10个交易日中有九天下跌。

周三韩国一家主要网路服务商称其系统遭黑客(骇客)入侵，导致几家媒体及一家大型银行网络故障，但韩元与公债市场对此消息反应不大。

公债持稳，三年期公债期货6月合约 仅上涨0.02%至106.81。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,116.1 1,111.6

日圆/韩元 11.7281/336 11.6480/546

韩国公债期货 * 106.81 106.79

五年期公债收益率 2.68% 2.68%

三年期公债收益率 2.60% 2.60%

韩国综合股价指数 1,959.41 1,978.56

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* 为三年期公债近月期约报价 。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)(完)

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