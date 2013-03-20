欧洲汇市：瑞郎兑欧元小跌，欧洲央行承诺将帮助塞浦路斯缓解欧元压力

投行观点：Air Lease评级从加码下调至中性--摩根士丹利
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0733GMT，瑞郎兑欧元报1.2216，较上日纽约收盘跌0.2%。
自瑞士央行2011年9月为瑞郎/欧元设定1.20的上限后，瑞郎就紧密跟随欧元走势。今年稍早油于欧元区紧张情势似乎缓解，瑞郎曾远离该上限，1月中瑞郎/欧元曾触及超过1.25瑞郎的20个月低位；但随着塞浦路斯事件可能引发危机在欧元区蔓延的疑虑升起，瑞郎再度走强。
“由于围绕塞浦路斯的不安继续发酵，瑞郎正靠向底线。我们真的需要有一套B计划，”Sarasin分析师Ursina Kubli称。
“我们预计未来几个月随着全球经济疲弱，欧元将进一步趋弱。在这种预期下，欧元区仍将是焦点所在，因该区域将很难完成撙节举措。”
瑞郎/美元持稳，在近期的涨势后投资者不愿增加美元仓位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/张若琪 审校 蔡美珍)
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投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。