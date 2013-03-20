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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 16:36 BJT

路透基点：新疆生产建设兵团农一师电力公司签署19亿元人民币贷款协议

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，新疆生产建设兵团农一师电力公司已获得19亿元人民币(3.06亿美元)14.5年期融资案，用于当地发电项目。

一名消息人士透露，中国农业银行新疆分行为牵头行。中国工商银行和上海浦东发展银行为一般参贷行。

这家国有公司位于新疆阿克苏。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)

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