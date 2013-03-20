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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 16:40 BJT

金属期市：伦敦期铜脱离七个月低点，塞浦路斯危机压制涨势

0714GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7581.00 51.00 +0.68 -4.39

上海期铜 55350 310 +0.56 -4.04

COMEX期铜 342.95 2.40 +0.70 -6.11

LME期铝 1943.75 7.25 +0.37 -6.14

上海期铝 14720 45 +0.31 -4.07

LME期锌 1930.25 7.75 +0.40 -6.46

上海期锌 14930 -615 -3.96 -3.96

LME期镍 16648.00 113.00 +0.68 -2.96

LME期铅 2181.75 11.75 +0.54 -6.76

上海期铅 14550.00 35.00 +0.24 -4.59

LME期锡 22900.00 50.00 +0.22 -2.14

LME/上海套利价差^ -311

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)

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