中国债市：利率债短端显暖中长持稳，市场观望中关注明日PMI初值

路透北京3月20日 - 中国银行间债市周三利率债短端收益率有所低头，但中长端持稳。交易人士表示，虽然上午续发的10年期国债中标结果明显低于预期，但高涨的追捧热情未能蔓延至二级，基本面前景不明，机构观望情绪依旧弥漫场内，致中长期券种变动有限。

对于今日短端买盘升温的现象，有业内人士分析，资金面依旧充裕或是助推动力。市场关注将于明日出炉的汇丰中国3月制造业PMI初值结果，以对判断经济面前景提供指引。

“今天一级招标不错，但对二级没什么影响，一二级完全脱钩啊。”上海一外资银行交易员称，“不过今天短期买盘稍微强了些，尤其国债。感觉市场整体还是没方向吧，大家都迷茫着。”

中国财政部周三续发行的10年国债中标收益率远低于预期，一改近期一级市场趋冷的态势。业内人士称，因10年是关键期限品种，此次除大行的配置需求外，部分前期减持的机构也有配置的冲动。

中国银行间资金市场周三隔夜和七天期回购利率 走势分化，隔夜品种续跌，七天期则受开盘价拉动明显走升；民生银行 可转债申购资金陆续解冻，助市场流动性仍维持充裕，而跨季末的资金需求依然旺盛。

剩余期限约0.8328年的国债130002券最新成交 在2.6250%，上交易日为2.7001%；剩余期限约0.5808年的国债120019券最新成交 在2.6301%，上交易日为2.7301%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.0289 3.2896

上日 2.1989 2.9633

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8990/2.8370 国债参考率报价 2.8002/2.7472 金融债参考率报价 3.3920/3.3250 (完)