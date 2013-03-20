中国债市：利率债短端显暖中长持稳，市场观望中关注明日PMI初值

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透北京3月20日 - 中国银行间债市周三利率债短端收益率有所低头，但中长端持稳。交易人士表示，虽然上午续发的10年期国债中标结果明显低于预期，但高涨的追捧热情未能蔓延至二级，基本面前景不明，机构观望情绪依旧弥漫场内，致中长期券种变动有限。
对于今日短端买盘升温的现象，有业内人士分析，资金面依旧充裕或是助推动力。市场关注将于明日出炉的汇丰中国3月制造业PMI初值结果，以对判断经济面前景提供指引。
“今天一级招标不错，但对二级没什么影响，一二级完全脱钩啊。”上海一外资银行交易员称，“不过今天短期买盘稍微强了些，尤其国债。感觉市场整体还是没方向吧，大家都迷茫着。”
中国财政部周三续发行的10年国债中标收益率远低于预期，一改近期一级市场趋冷的态势。业内人士称，因10年是关键期限品种，此次除大行的配置需求外，部分前期减持的机构也有配置的冲动。
中国银行间资金市场周三隔夜和七天期回购利率 走势分化，隔夜品种续跌，七天期则受开盘价拉动明显走升；民生银行 可转债申购资金陆续解冻，助市场流动性仍维持充裕，而跨季末的资金需求依然旺盛。
剩余期限约0.8328年的国债130002券最新成交 在2.6250%，上交易日为2.7001%；剩余期限约0.5808年的国债120019券最新成交 在2.6301%，上交易日为2.7301%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.0289 3.2896
上日 2.1989 2.9633
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8990/2.8370 国债参考率报价 2.8002/2.7472 金融债参考率报价 3.3920/3.3250 (完)
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路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市