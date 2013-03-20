中国债市： 利率互换各端尾盘小涨，因避险情绪减弱资金预期趋谨慎

路透上海3月20日 - 中国人民币利率互换 周三小幅上行。前两日因海外因素导致的避险情绪暂时退散，市场因月底因素对资金面的预期逐渐谨慎，推高IRS各端利率。

交易员并表示，由于目前资金面和基本面因素都有较大不确定性，多空双方的阻力都比较大，致3月以来IRS的走势较为谨慎，上下都只在几个BP以内，料经济数据进一步明朗前，市场仍将维持这种区间震荡的行情。

“上午比较平稳，下午涨起来了，资金面的因素吧，今天7天涨了一些。”上海一位银行交易员称。

不过他称，今天7天回购利率的上涨并不是市场资金面紧的表现，目前市场流动性仍整体宽松，月底是否会发生逆转，仍要看央行公开市场的态度。

塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。

然欧洲央行今早随后表示，已知悉塞浦路斯议会的决定，重申在必要时在规定允许的范围内提供流动性的承诺。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.2000/ 3.3000 3.2267/ 3.3117 3.4433/ 3.5317 3.6275/ 3.7150 3.6300/ 3.9280 周二 3.2160/ 3.3260 3.2267/ 3.3083 3.4400/ 3.5233 3.6217/ 3.7133 3.6450/ 3.9000 --------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0160/-0.0260 0.0000/ 0.0034 0.0033/ 0.0084 0.0058/ 0.0017 -0.0150/ 0.0280

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.