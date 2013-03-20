更新版 1-中国货币市场：民生转债申购资金解冻助流动性维持宽裕，跨季末资金需求仍旺

(更新收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京3月20日 - 中国银行间资金市场周三隔夜和七天期回购利率 走势分化，隔夜品种续跌，七天期则受开盘价拉动明显走升；民生银行 可转债申购资金陆续解冻，助市场流动性仍维持充裕，而跨季末的资金需求依然旺盛。

交易员指出，临近月末及季末，跨月资金将更受青睐，相关期限回购利率也有逐步抬升空间，不过其对流动性的影响料应在可控范围内，资金整体宽松的局面还会延续。

“基本上还是松的，14天需求感觉蛮大的，融出(资金)利率也比较好谈，”上海一银行交易员称。

民生银行近期发行200亿元可转换债券吸引大量资金的注意力，热络程度超预期。该公司周三公告显示，该可转债网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元人民币资金的申购。周三和周四分别为网下和网上申购资金解冻日。

上述交易员并表示，短期内除月末资金需求外，尚看不到对资金面构成明显冲击的因素，惟需关注央行公开市场操作的动向，只要回笼力度没有明显增强，资金面转势的可能性就不大。

央行公开市场周二进行的390亿元人民币28天期正回购操作，规模较上周二的260亿元增五成，中标利率则继续持平于2.75%。今日同时有300亿元正回购到期，上周二则未有正回购到期。

今日银行间市场质押式回购总成交量约5,830.64亿元，较上日6,731.55亿元的水平下降近千亿元；其中隔夜品种成交5,052.43亿元，上日为5,558.54亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0289 2.1989 -17.00 5,052.43 七天 3.2896 2.9633 32.63 361.86 14天 3.5501 3.3849 16.52 232.58 上交所债券回购 其中:隔夜 1.1000 1.0350 -0.50 1,280.91 七天 2.4200 2.8300 -41.00 130.16 14天 3.4000 3.1000 30.00 55.11

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0728 2.2828 -21.00 -- 七天 3.2700 2.9800 29.00 -- 14天 3.5300 3.4400 9.00 -- shibor 其中:隔夜 2.0510 2.2480 -19.70 -- 七天 3.2780 2.9730 30.50 -- 三个月 3.8804 3.8802 0.02 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞/康熙泽; 审校 杨淑祯)