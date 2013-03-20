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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 17:17 BJT

新兴汇市：泰铢因资金流入与当局放手态度触及16年高位，韩元和印尼卢比下滑

亚洲         当日       今年以来      2012年
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 日圆                             95.30        95.13        -0.18        -8.93        86.79
 坡元                            1.2510       1.2509        -0.01        -2.33       1.2219
 台币                            29.845       29.801        -0.15        -2.38       29.136
 韩元                           1115.62      1111.60        -0.36        -4.04      1070.60
 泰铢                             29.17        29.34        +0.58        +4.94        30.61
 菲律宾披索                       40.72        40.69        -0.06        +0.82        41.05
 印尼卢比                       9720.00      9710.00        -0.10        -0.93      9630.00
 印度卢比                         54.37        54.37        -0.00        +1.14        54.99
 马币                            3.1210       3.1220        +0.03        -2.02       3.0580
 人民币                          6.2117       6.2157        +0.06        +0.30       6.2303
 (完)
  
          
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 (编译 王丽鑫/张若琪/王翔琼; 审校 隋芬/许娜/蔡美珍)

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