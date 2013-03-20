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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 17:10 BJT

更新版 1-中国汇市：结汇盘偏重推动人民币收创新高，后市方向仍不明朗

* 人民币盘中及收盘均创新高
    * 中间价意外走高
    * 市场猜测央行此举或缓解客盘结汇压力
    * 继续关注塞浦路斯风波影响

 (新增收盘报价)
    路透北京3月20日 - 人民币兑美元即期 周三跳空高开后，盘中及收盘均创历
史新高。交易员称，塞浦路斯风波仍在影响全球汇市，而人民币/美元中间价意外开高令市
场措手不及，客盘结汇仍偏重，交投淡静且继续窄幅波动，彰显人民币方向仍不明朗。
    
    尽管塞浦路斯存款户征税风波下欧元等非美元货币继续走软，但人民币/美元中间价高
开出乎市场意料，交易员称，可能是最近结汇盘偏重，监管层意在平缓市场结汇压力，亦让
央行购汇成本有所降低。
    
    “没什么好说的，只有几个点的波动；上有结汇盘、下有央行买盘，非常窄幅的波动，
市场似乎体现了央行提出的‘实现汇率基本均衡’的目标。”上海一外资行交易员称。
    
    交易员并称，中间价的表现也许与美国财长的访华有关。按照以往的经验，每次美国财
长访华，人民币都要升值。目前似乎只有这个原因可以解释早盘人民币升值的原因。
    
    对于进行的塞浦路斯储户征税风波，交易员认为，目前暂未对人民币走势造成明显影响
；但中长期看，美元还处于一个上升通道，加上美国制造业的复苏；如果塞浦路斯事件导致
欧元继续走低、美元强力反弹，可能会带来美元的一小部分的买盘。
    
    上海另一家外资行交易员亦称，目前市场方向不明，塞浦路斯风波的影响尚未体现到市
场上，因为这一事件的传导到中国企业的身上尚需要一个过程，可能一两周以后。
    
    “最近这个阶段肯定都是这样的（清淡）状况，两会期间维稳情绪在延续，fixing（中
间价）的方向很难控制，但还是会受到外围的情况的影响，还是要关注塞浦路斯事件的进展
。”上述交易员称，现在只有等待二季度来自客盘的flow来观察对价格形成的影响。
    
    国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2月人民币实际有效汇率指数为113.72,环比上涨
1.60%,又一次刷新自1994年该数据公布来新高. 

    东京汇市欧元兑美元周二在三个月低点附近游移，塞浦路斯纾困方案要求对银行储户征
税的计划，引发对于欧元区金融机构稳定的担忧。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市
场人民币的主要报价:    
    
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.2118        6.2157    0.06%
                     中间价                6.2716        6.2758    0.07%
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  0.96% (上限±1%    日高      日低
                                              )                   
                   日内波动幅度(pips)        18          6.2113    6.2131
               2013年来即期升贬值幅度       0.30%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                   1,067                     
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:55               今日          上日        
                1年期NDF                  6.3100/20      6.3100       
                        CNH即期           6.2073/87      6.2093       
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
   
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 (发稿 李文科/李航; 审校 杨淑祯/林高丽)

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