欧洲金融：塞浦路斯财长称与俄罗斯的贷款协商还未有结果，双方将继续讨论

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透莫斯科3月20日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris表示，塞国与俄罗斯周三的讨论中并未就俄罗斯提供的一项贷款达成决定。
“我们非常坦诚地沟通，我们已强调现在情势很艰困，”Sarris在结束他与俄罗斯财长Anton Siluanov的会谈之后对记者表示。“我们将继续讨论找到解决的方法，希望能获得一些帮助。”
“会议中并无达成确切的结论，也没有甚么提议，但我们很高兴有一个不错的开始。”他说。
塞浦路斯已要求俄罗斯把2016年到期的现有25亿欧元(约合32.2亿美元)贷款展延五年，并把4.5%的利率下调。在被问及有关贷款延长期限时，Sarris说双方的讨论“远超过那个范围之外”。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市