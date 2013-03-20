欧洲金融：塞浦路斯财长称与俄罗斯的贷款协商还未有结果，双方将继续讨论

路透莫斯科3月20日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris表示，塞国与俄罗斯周三的讨论中并未就俄罗斯提供的一项贷款达成决定。

“我们非常坦诚地沟通，我们已强调现在情势很艰困，”Sarris在结束他与俄罗斯财长Anton Siluanov的会谈之后对记者表示。“我们将继续讨论找到解决的方法，希望能获得一些帮助。”

“会议中并无达成确切的结论，也没有甚么提议，但我们很高兴有一个不错的开始。”他说。

塞浦路斯已要求俄罗斯把2016年到期的现有25亿欧元(约合32.2亿美元)贷款展延五年，并把4.5%的利率下调。在被问及有关贷款延长期限时，Sarris说双方的讨论“远超过那个范围之外”。(完)