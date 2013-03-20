表格：LME金属库存最新变化--3月20日

投行观点：Bunge评级从中性下调至减码--摩根大通
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路透3月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨) ： 品种 最新库存 变动 铜 550,825 +3,800 锡 14,145 +65 铅 271,475 -2,925 锌 1,199,725 -3,175 铝 5,217,425 -5,900 镍 162,306 -348 铝合金 77,540 -500 NASAAC 143,860 -160 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 种 铜 <MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC- > -GRD> KS> GRD> 铝 <MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC- > -GRD> KS> GRD> 锌 <MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC 铝 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC- > -GRD> 合 KS> GRD> 金 (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)
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