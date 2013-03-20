更新版 1-台湾数据：2月外销订单金额创两年新低，受中国产品自制提升与日圆贬值影响

* 2月外销订单金额创两年新低，首季同比料仅小增0.7%

* 中国产品自制比例提高为影响因素之一

* 日圆贬值对外销日本订单造成负面冲击 (新增官员与分析师说法)

路透台北3月20日 - 台湾2月外销订单金额290.4亿美元,创下2011年2月以来最低。经济部周三指出，除农历春节因素外，传统货品如化学品，塑胶与橡胶制品来自中国的订单较少也是主因。一方面是中东对大陆的出口量较多，另一方面，则是内部自制产品的兴起。

经济部官员在记者会中表示，亚洲国家如新加坡、韩国、台湾，1-2月出口均较去年小幅衰退至持平，显见国际复苏脚步相当迟缓。但值得观察的是，中国1-2月出口成长幅度却逾20%，重要出口货品如积体电路、服装、纺织品的出口成长都相当强劲，后续影响值得观察。

分析师也注意到了此一趋势。日盛投顾分析师蔡素菁就指出，“来自中国订单的跌幅较预期重，主因是当地产品自制化比例提高，导致对台湾的依赖度正在降低。”

此外，经济部也提及，日圆近期的贬值，也对外销订单表现造成负面影响。官员称，今年1-2月台币兑美元跌幅为1.84%，相对日圆兑美元跌幅达10.18%，台币表现较为强势，也令来自日本的外销订单下跌一成。

不过经济部预估，3月订单金额将较2月显着回升。有望较去年同期的383.7亿美元持平。以此计算，今年首季外销订单较去年同期仅小幅成长0.7%。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年2月 2013年1月

外销订单 -14.5 +18.0

路透调查 -5.2 --

订单区域

中国大陆(含港) -22.1 +28.7

美国 -9.8 +15.5

欧洲 -8.9 +21.0 (完)

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