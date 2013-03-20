版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 17:43 BJT

标题新闻：马来西亚2月通胀年率为上升1.5%，符合路透调查预估

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐