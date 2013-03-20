《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透北京3月20日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:25时,1美元=6.2118人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 4.04 0.414 1.57 市北高新 9.98 0.672 2.39 大众交通 5.01 0.626 1.29 永生投资 16.8 1.205 2.24 老凤祥 24.2 2.509 1.55 S中纺机 15.27 0.649 3.79 鼎立股份 11.31 0.701 2.60 氯碱化工 8.2 0.55 2.40 双钱股份 8.8 0.744 1.90 海立股份 7.24 0.603 1.93 浦东金桥 8.41 0.961 1.41 外高桥 12.13 0.948 2.06 ST联华 9.03 0.595 2.44 锦江投资 7.58 0.832 1.47 中路股份 12.4 0.805 2.48 金山开发 8.08 0.524 2.48 海欣股份 5.85 0.486 1.94 耀皮玻璃 5.67 0.513 1.78 大江股份 4.2 0.308 2.20 上柴股份 12.48 0.804 2.50 丹化科技 10.88 0.908 1.93 上海三毛 8.18 0.807 1.63 友谊股份 8.05 1.297 1.00 上工申贝 6.71 0.502 2.15 上海机电 7.7 1.153 1.08 宝信软件 14 1.39 1.62 上海物贸 4.43 0.499 1.43 自仪股份 6.35 0.587 1.74 上海普天 9.01 0.599 2.42 陆家嘴 11.31 1.35 1.35 华新水泥 13.9 1.704 1.31 锦江股份 13.44 1.657 1.31 鄂尔多斯 8.51 1.003 1.37 华电能源 2.72 0.307 1.43 SST天海 7.44 0.524 2.29 大名城 5.81 0.434 2.16 东方通信 4.38 0.431 1.64 黄山旅游 14.21 1.54 1.49 开开实业 10.44 0.847 1.98 海南航空 4.5 0.777 0.93 ST轻骑 4.86 0.293 2.67 振华重工 3.31 0.374 1.42 锦州港 3.62 0.401 1.45 九龙山 3.06 0.368 1.34 凌云股份 7.85 0.625 2.02 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市