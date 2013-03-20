中港股市：沪综指放量收涨2.7%创两个月最大单日升幅，激励港股收高

交银国际首席中国策略师洪灏称，此波反弹将持续至本周的余下几天，但不要太过兴奋，因为基本面没有发生变化。

洪灏补充道，明日的采购经理人指数(PMI)初值应会优于2月，如果数据表明复苏步伐转佳，则可能改善市场人气。周四将公布3月汇丰中国制造业PMI初值。

中资地产类股跳涨，之前媒体21世纪经济报 道公布了北京拟采取更多房地产调控措施的细则。这缓解了投资者面临的不确定性，因这对相关的具体措施提供了更大的清晰度。

中资地产开发商碧桂园 跳涨9.4%，受助于该公司积极的2013年财测。该公司预计，今年合同销售额将较去年增长30%，公司已实现了20%的增长目标.

**沪综指放量收升**

沪综指收升2.7%，创下逾两个月最大单日涨幅。分析师指出，昨日大盘展开技术性反弹，场内做空动能有所减弱。今日以银行股为首的金融股大幅上涨，立即令市场气氛有所改观，大盘放量上涨，轻松跃过2,300点整数关口。

“银行股一动，大盘涨起来就嗖嗖的，”长江证券分析师宋中庆指出，目前还只能判定大盘是反弹行情。证监会新领导上任后，例如新股何时重启等政策尚不明朗，还需等待观望一下。

上证银行股指数 收升4.93%；中信银行 收在涨停位5.16元。

银河证券资深分析师任承德认为，昨天大盘走势确实是有些弱，大家对后市信心不强。但今天银行股走得相当强劲，令不少人对后市预期转为乐观。

“我是今天空翻多的，看好后市，相信还有不少人跟我有一样的看法。”他说。(完)