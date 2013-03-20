中港股市：沪综指放量收涨2.7%创两个月最大单日升幅，激励港股收高

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
交银国际首席中国策略师洪灏称，此波反弹将持续至本周的余下几天，但不要太过兴奋，因为基本面没有发生变化。
洪灏补充道，明日的采购经理人指数(PMI)初值应会优于2月，如果数据表明复苏步伐转佳，则可能改善市场人气。周四将公布3月汇丰中国制造业PMI初值。
中资地产类股跳涨，之前媒体21世纪经济报 道公布了北京拟采取更多房地产调控措施的细则。这缓解了投资者面临的不确定性，因这对相关的具体措施提供了更大的清晰度。
中资地产开发商碧桂园 跳涨9.4%，受助于该公司积极的2013年财测。该公司预计，今年合同销售额将较去年增长30%，公司已实现了20%的增长目标.
**沪综指放量收升**
沪综指收升2.7%，创下逾两个月最大单日涨幅。分析师指出，昨日大盘展开技术性反弹，场内做空动能有所减弱。今日以银行股为首的金融股大幅上涨，立即令市场气氛有所改观，大盘放量上涨，轻松跃过2,300点整数关口。
“银行股一动，大盘涨起来就嗖嗖的，”长江证券分析师宋中庆指出，目前还只能判定大盘是反弹行情。证监会新领导上任后，例如新股何时重启等政策尚不明朗，还需等待观望一下。
上证银行股指数 收升4.93%；中信银行 收在涨停位5.16元。
银河证券资深分析师任承德认为，昨天大盘走势确实是有些弱，大家对后市信心不强。但今天银行股走得相当强劲，令不少人对后市预期转为乐观。
“我是今天空翻多的，看好后市，相信还有不少人跟我有一样的看法。”他说。(完)
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路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市