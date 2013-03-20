《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透北京3月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间17:29时,1 港元=0.80025人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为6.08%,高于 上交易日收盘的5.50%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.17 5.34 0.98 建设银行 4.70 6.21 0.95 中国银行 2.98 3.55 1.05 农业银行 2.89 3.79 0.95 招商银行 13.14 16.64 0.99 中信银行 5.16 4.81 1.34 交通银行 4.88 5.94 1.03 民生银行 11.00 10.70 1.28 中国人寿 17.75 21.60 1.03 中国平安 43.09 60.35 0.89 中国太保 18.75 25.90 0.90 中信证券 13.45 17.74 0.95 新华人寿 24.86 27.05 1.15 海通证券 11.59 11.32 1.28 华能国际 6.95 7.93 1.10 大唐发电 4.50 3.66 1.54 华电国际 4.60 3.68 1.56 中煤能源 7.38 7.02 1.31 中国神华 22.14 28.75 0.96 中国石油 8.95 10.44 1.07 兖州煤业 19.26 10.90 2.21 中国石化 7.41 8.82 1.05 上海石化 6.39 3.39 2.36 中海油服 17.40 15.92 1.37 仪征化纤 6.57 2.11 3.89 中国铝业 4.42 3.15 1.75 江西铜业 22.85 17.48 1.63 洛阳钼业 10.00 3.66 3.41 紫金矿业 3.52 2.58 1.70 马钢股份 1.98 2.08 1.19 鞍钢股份 3.49 4.74 0.92 重庆钢铁 3.03 1.23 3.08 海螺水泥 17.67 26.55 0.83 洛阳玻璃 5.65 1.70 4.15 北人股份 7.12 2.60 3.42 中联重科 8.63 9.21 1.17 金隅股份 7.06 6.26 1.41 中国国航 5.68 6.61 1.07 东方航空 3.38 3.51 1.20 南方航空 3.84 4.28 1.12 中国远洋 4.07 4.00 1.27 中海集运 2.47 2.26 1.37 中集集团 12.77 13.96 1.14 中海发展 4.48 4.09 1.37 宁沪高速 5.44 7.98 0.85 深高速 3.34 3.06 1.36 成渝高速 3.31 2.53 1.63 皖通高速 4.05 4.20 1.20 广深铁路 3.10 3.96 0.98 中国南车 4.42 5.67 0.97 中国交建 4.76 6.71 0.89 中国铁建 5.25 7.26 0.90 中国中铁 2.93 4.00 0.92 长城汽车 33.32 28.40 1.47 比亚迪 23.75 25.70 1.15 广汽集团 6.14 6.07 1.26 青岛啤酒 35.22 48.75 0.90 广州药业 27.66 23.15 1.49 新华制药 5.17 2.28 2.83 海信科龙 7.63 3.62 2.63 南京熊猫 6.31 2.36 3.34 晨鸣纸业 3.86 2.87 1.68 上海医药 13.05 17.12 0.95 中兴通讯 12.18 14.44 1.05 东方电气 15.05 14.54 1.29 潍柴动力 23.18 26.30 1.10 东北电气 2.69 1.04 3.23 广船国际 11.86 6.94 2.14 经纬纺机 11.02 5.90 2.33 昆明机床 5.93 2.38 3.11 一拖股份 9.47 7.17 1.65 北辰实业 3.15 1.92 2.05 创业环保 9.36 3.23 3.62 中国中冶 2.06 1.53 1.68 金风科技 5.70 4.40 1.62 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>。(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市