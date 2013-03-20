版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 17:40 BJT

台湾债市：102/6期10年公债中，证券业买超17亿台币

路透台北3月20日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/
6 交易资料如下：（单位：亿台币）
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        2.50       18.50      -16.00
     票券业        0.00        1.00       -1.00
     证券业       20.00        3.00      +17.00

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐