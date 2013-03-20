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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 17:45 BJT

台湾债市：102/6期借券成交48.68亿台币，加权平均利率0.1007%

路透台北3月20日 - 台湾柜台买卖中心公布，周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如
下：
        
      期别       成交值    最高利率    最低利率   加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                          率              
      102/6       48.68      0.4500     -0.0100       0.1007       169.0      163.5 
 
注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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